Luca Cantarella è il nuovo presidente di Sessantamilavitedasalvare

L’associazione Sessantamilavitedasalvare Altomilanese odv, attiva nella cardioprotezione sul territorio di Legnano e dei comuni vicini, ha un nuovo presidente: si tratta di Luca Cantarella.

Nuovo direttivo e nuovo presidente per Sessantamilavitedasalvare

Da anni attivo nel mondo del volontariato, Cantarella prende il testimone da Mirco Jurinovich in un’ideale staffetta tra gli storici fondatori, nel segno della continuità progettuale dell’associazione. Queste le prime parole del neopresidente:

“Sono onorato di assumere questo incarico e ringrazio i soci di Sessantamilavitedasalvare per la fiducia accordatami e il mio obiettivo sarà quello di proseguire, con la loro indispensabile collaborazione e l’imprescindibile sostegno, l’ottimo lavoro svolto in questi anni consolidando i nostri progetti di cardioprotezione del territorio attraverso l’implemento del numero di defibrillatori pubblici, le attività di formazione dei cittadini a partire dal progetto ‘Il defibrillatore amico del cuore’ rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie (https://www.ideaginger.it/progetti/il-defibrillatore-amico-del-cuore.html), consolidando le nostre attività sul territorio e rafforzando il legame con la comunità. Un sincero ed affettuoso ringraziamento va al presidente uscente Mirco Jurinovich, per avermi accolto come compagno di viaggio in questa avvincente avventura, iniziata nell’ormai lontano 2001″.

La nomina di Cantarella alla guida dell’associazione è avvenuta nel corso dell’assemblea dei soci riunitasi lunedì sera 16 febbraio, che ha eletto anche il nuovo Consiglio direttivo che sarà in carica per il prossimo triennio. La carica di vicepresidente è stata affidata a Cristoforo Lapuca, nel ruolo di consiglieri sono stati eletti Angelo Desario, Mara Giorgetti e Sonia Granziera.

Mirco Jurinovich è stato nominato all’unanimità presidente onorario

Il Consiglio direttivo ha rivolto un sincero ringraziamento al presidente uscente Jurinovich, “per la visione e il grande lavoro svolto durante il suo mandato”, deliberandone all’unanimità la nomina a presidente onorario dell’associazione. Jurinovich ha dichiarato:

“È stata una grande e appassionante avventura durata 25 anni, che ha visto, grazie alla preziosissima opera di tutti i volontari, la realizzazione di un’idea che sembrava utopica. Le soddisfazioni per i risultati raggiunti hanno ricompensato in buona parte sforzi e sacrifici ma gli ostacoli creati dall’inedia della politica e delle istituzioni centrali hanno sottratto troppe energie che si sarebbero potute meglio indirizzare. Mi prendo una meritata pausa augurando buon lavoro ai volontari, ai consiglieri e all’amico Luca”.