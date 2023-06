Lo studente che aveva accoltellato la professoressa è stato bocciato

Una bocciatura senza attenuanti per lo studente che lo scorso 29 maggio aveva accoltellato la professoressa all'interno dell'istituto Alessandrini di Abbiategrasso.

Lo studente che lo scorso 29 maggio ha aggredito e ferito con un coltello da caccia la propria insegnante di italiano e storia all'interno dell'istituto Alessandrini di Abbiategrasso è stato espulso ed escluso dallo scrutinio di fine anno scolastico. Per lui una bocciatura senza attenuanti non tanto per il rendimento scolastico ma per il comportamento.

La famiglia del ragazzo farà ricorso contro un provvedimento "un po' pilatesco - ha commentato l'avvocato difensore del 16enne Stefano Rubiu - un procedimento immotivato, assunto senza che il ragazzo fosse nelle condizioni di difendersi, puramente disciplinare, non ci sono altre motivazione, deciso da professori esterni. Io, pur avendo la procura, non ho potuto partecipare allo scrutinio, dove avrei potuto spiegare la situazione e le conseguenze che questa decisione provocherà”