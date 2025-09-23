Lo salva mentre era sdraiato sui binari della stazione

E' successo alla stazione ferroviaria, il 20enne ha visto la scena ed è subito intervenuto

Giovane salvato mentre era sui binari della stazione ferroviaria di Rescaldina.

Salvato mentre era sdraiato sui binari

Era arrivato in stazione e si era sdraiato sui binari, in attesa del treno. E’ questa la scena a cui hanno assistito alcuni dei presenti nel pomeriggio di sabato 20 settembre 2025 alla stazione ferroviaria di Rescaldina. Lui era un 20enne della zona, che voleva togliersi la vita.

Il salvataggio

Ad accorgersi del pericolo è stato anche un ragazzo di 20 anni, residente a Rescaldina: è corso verso il giovane, l’ha spostato dai binari mettendolo così in salvo. Sul posto anche i Carabinieri e l’ambulanza del 118.