E' quanto successo in Vicolo Orti, i Carabinieri stanno indagando sull'accaduto

Lo rapina del bancomat e lo aggredisce due volte: preso. E’ successo a Rescaldina.

Rapinato del bancomat e aggredito per ben due volte dal rapinatore. Momenti di grande paura quelli che ha vissuto un cittadino di Rescaldina nella giornata di sabato 1 novembre 2025. Il fatto è avvenuto all’interno di un condominio di Vicolo Orti. E’ qui che che un 60enne è stato avvicinato da un uomo che l’ha colpito con calci e pugni per prendergli il portafoglio. Da qui il malvivente ha preso il bancomat dandosela a gambe levate. Ma la vittima l’ha inseguito per riappropriarsi di quanto era suo. Il rapinatore ha cercato di utilizzare il bancomat, senza riuscirci, vedendo la vittima vicino a lui ecco che l’ha aggredita nuovamente. Per poi scappare.

L’arrivo dei Carabinieri

Sul posto sono arrivati i Carabinieri, che hanno dato il via alle indagini e sono sulle tracce del fuggitivo. La vittima ha riportato alcune ferite, fortunatamente non gravi.