Litiga con la moglie e lancia una bottiglia contro i Carabinieri: denunciato

Doveva consegnare le proprie armi ai Carabinieri in esecuzione di un provvedimento urgente, ma ha reagito contro gli uomini dell’Arma lanciando loro contro una bottiglia.

Lancia una bottiglia contro i Carabinieri

È accaduto nella serata di giovedì 30 luglio a Buscate, dove un italiano di 58 anni, nato a Legnano e residente in paese, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Il provvedimento di ritiro cautelativo delle armi era stato disposto d’urgenza a seguito di una lite avvenuta nella mattinata dello stesso giorno tra l’uomo e la moglie.

Rintracciato vicino a un bar

Quando i militari si sono presentati per eseguire il decreto, il 58enne non si trovava in casa ed è stato rintracciato poco dopo nei pressi di un bar vicino alla sua abitazione. L’uomo era in evidente stato di agitazione, aggravato dall’assunzione di alcol.

La reazione contro i militari

Informato dell’esecuzione del provvedimento, ha opposto resistenza all’intervento dei militari, arrivando a scagliare una bottiglia contro di loro. La situazione è stata rapidamente riportata sotto controllo e nessuno è rimasto ferito.

La denuncia

Al termine degli accertamenti, il 58enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale.