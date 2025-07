Litiga con la compagna, poi se la prende coi Carabinieri: arrestato

FERITO ANCHE IL FIGLIO DI LEI

Notte decisamente movimentata quella di sabato in via Gramsci: sul posto i militari e l'ambulanza del 118.

Litiga con la compagna, poi se la prende con i Carabinieri: arrestato. E' successo a Busto Garolfo.

Lite con la compagna, poi l'arrivo dei militari

Notte decisamente movimentata quella di sabato 19 luglio 2025 a Busto Garolfo. Era circa l'1.50 quando, in via Gramsci, è scoppiata una lite tra un uomo e la sua compagna. L'uomo, 34 anni, era infatti andato in escandescenza ed è stato allertato il 112.

L'arresto

Sul posto sono arrivati i Carabinieri: vedendoli, l'uomo ha cercato di sottrarsi ai controlli. E' stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Sul posto anche l'ambulanza del 118. Ferito, in codice giallo, anche un 15enne, il figlio della donna.