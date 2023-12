Litiga col fratello e lo minaccia con un coltello: arrestato la vigilia di Natale

E' finito in manette un 57enne di Inveruno che la vigilia di Natale ha litigato con il fratello e lo ha minacciato con un coltello.

Litiga col fratello e lo minaccia con un coltello

Litiga con il fratello e lo minaccia con un coltello, ma viene disarmato dai Carabinieri (non senza fatica) e arrestato per aggressione e resistenza a pubblico ufficiale. È successo nel primo pomeriggio di domenica 24 dicembre a Inveruno. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa, spaventati dalle urla.

Una lite per questioni famigliari

Dopo pranzo, i due (di 57 e 53 anni, entrambi celibi e conviventi tra loro) hanno iniziato a discutere per questioni famigliari. I toni si sono fatti via via più accesi, e i contendenti sono venuti alle mani.

All'arrivo dei militari della Stazione di Cuggiono, il 57enne è stato trovato con un coltello in mano: gli uomini dell'Arma hanno faticato non poco per disarmarlo, ma alla fine ce l'hanno fatta senza ferirsi e prima che potesse servirsene contro il fratello.

Arrestato, l'inverunese è stato processato per direttissima a Milano con le accuse di aggressione e resistenza a pubblico ufficiale.