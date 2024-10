Lite tra vicini, uno ubriaco aggredisce i Carabinieri: denunciato

Lite tra vicini a San Giorgio su Legnano, uno cerca di aggredire i Carabinieri: denunciato.

Lite tra vicini e guai coi Carabinieri

Prima è scoppiata una lite tra vicini, poi uno di loro - ubriaco - ha aggredito i Carabinieri arrivati sul posto. E quanto avvenuto la sera di ieri, lunedì 28 ottobre 2024, verso le 20.30, a San Giorgio su Legnano. La lite era scoppiata per motivi futili, di vicinato, tra alcune persone che abitano in via Garibaldi. Così era stato richiesto l'intervento dei militari che erano arrivati in pochi istanti. Ma ad aspettarli c'era anche un 54enne, che aveva bevuto un po' troppo e ha aggredito i Carabinieri.

La denuncia

L'uomo è stato bloccato e per lui è scattata la denuncia a piede libero per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.