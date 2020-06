Lite tra padre e figlio, l’uomo finisce in ospedale

Lite tra padre e figlio a Legnano, l’uomo è stato portato al pronto soccorso. Sul posto l’ambulanza e i Carabinieri.

Lite tra padre e figlio finisce in aggressione

I motivi per cui hanno iniziato a litigare non sono ancora del tutto chiari. Sta di fatto che tra padre e figlio hanno iniziato a volare prima parole grosse, poi ne è nata un’aggressione che ha visto l’uomo poi finire all’ospedale. Tutto è successo questa notte, intorno alla 1.30. Il ragazzo e suo padre, 54enne, si trovavano in via Leopardi. Poi hanno iniziato a litigare. L’uomo è stato colpito dal giovane. Rimasto ferito, il papà è stato soccorso dalla Croce Rossa di Busto Arsizio arrivata sul posto insieme ai Carabinieri della Compagnia di Legnano. L’uomo è stato portato, in codice verde, all’ospedale di Legnano. E’ stato medicato, per lui tre giorni di prognosi.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE