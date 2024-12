Lite tra fidanzati, lei finisce in ospedale

Lite tra fidanzati a Robecchetto con Induno, lei finisce in ospedale.

Lite tra fidanzati

La lite è scoppiata tra fidanzati. E' quanto successo nella notte di lunedì a Robecchetto con Induno. Erano circa le 4.30 quando, in un'abitazione della frazione di Malvaglio, due compagni hanno iniziato a litigare in maniera pensate. Tutto è avvenuto all'interno della loro casa. Prima le parole, poi si sono alzate le mani.

I soccorsi

Sul posto è arrivata l'ambulanza della Croce azzurra di Buscate insieme ai Carabinieri della Compagnia di Legnano. La donna, 40 anni, è stata trovata molto spaventata e per questo è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Legnano. I militari stanno indagando per chiarire i contorni della vicenda.