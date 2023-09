Lite per il cane che abbaia

Un aggressione in pieno centro città. E’ avvenuta mercoledì sera in piazza Cavour ad Abbiategrasso, verso l’ora di cena. Erano le 20.30 circa quando vicino al supermercato Carrefour. una donna sulla cinquantina stava passeggiando parlando tranquillamente al telefono con la madre.

Reazione ingiustificata

Vicino a lei passeggiava una coppia con un cane che ha iniziato ad abbaiare, la 50enne ha dovuto interrompere la chiamata per un attimo perché non riusciva più a sentire la madre per colpa del cane.

La proprietaria dell’animale si è indispettiva e ha chiesto se c’era qualcosa che non andava, e la donna al telefono ha risposto che non poteva parlare con la madre perchè il cane abbaiava troppo forte.

A quel punto nella discussione si è intromesso anche il marito della proprietaria del cane, che senza tergiversare troppo a lungo ha mollato uno schiaffo alla 50enne che è finita a terra intontita dal colpo. Una reazione fuori luogo e sicuramente ingiustificata. L’uomo si è accorto di aver fatto una stupidaggine e l’ha subito aiutata a rialzarsi da terra prima di scappare insieme alla moglie e al cane salendo in auto.

Donna al pronto soccorso

A qual punto la donna colpita , visibilmente impaurita e scossa per la vicenda, ha chiamato i soccorsi. Sul luogo dell’aggressione un ambulanza Ata che ha medicato la 50enne , prima di accompagnarla al pronto soccorso dell’ospedale di Magenta per ulteriori accertamenti in codice verde. Sul posto anche i carabinieri che con i dati raccolti cercheranno di identificare l’aggressore.