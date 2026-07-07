Lite in stazione, 42enne colpito alla gola

Lite in piazza della Costituzione a Pregnana Milanese, uomo ferito alla gola.

Stazione Pregnana

Grave episodio di violenza questa notte in piazza della Costituzione a Pregnana, di fronte alla stazione ferroviaria cittadina. Una lite fra extracomunitari si è conclusa con un uomo di 42 anni, di nazionalità marocchina, trasportato con la massima urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Niguarda per una ferita da taglio alla gola.

Taglio alla gola

L’aggressione è avvenuta intorno all’1 e 30 di notte nel piazzale antistante la stazione ferroviaria. Pare che sia avvenuta per futili motivi, forse per un monopattino.

Carabinieri

Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Legnano, l’ambulanza della Croce Rossa di Legnano e l’automedica. Ad avere la peggio nella lite un uomo di 42 anni, di nazionalità marocchina. Nonostante la ferita alla gola e l’ingente perdita di sangue, non si trova in pericolo di vita e già oggi pare possa essere dimesso.