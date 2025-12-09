Lite in famiglia, in camera del figlio trovati 200 grammi di marijuana: denunciato

Lite in famiglia, intervengono i Carabinieri e trovano droga nella camera da letto del figlio: denunciato. E’ successo ad Arluno.

Lite in famiglia, droga nella camera del figlio

I Carabinieri della Compagnia di Legnano erano arrivati in quella casa per un lite in famiglia segnalata al 112. Una volta arrivati e dando un’occhiata nella camera da letto del figlio, hanno trovato della droga. E’ quanto successo ad Arluno la sera di sabato 6 dicembre 2025. Appena arrivati in casa, i militari hanno sedato gli animi oltre a percepire un forte odore di marijuana.

La droga e la denuncia

Così, dando un’occhiata in giro sono arrivati fino alla camera da letto del figlio, un 34enne: è qui che teneva 200 grammi di marijuana insieme a un bilancino di precisione. Per lui è scattata la denuncia per maltrattamenti in famiglia e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.