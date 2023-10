Lite fuori dal bar, spuzzato spray urticante

Lite fuori da un bar di Turbigo, spruzzato spray urticante.

Durante la lite è stato spruzzato anche dello spray urticante. E' quanto successo la sera di ieri, mercoledì 25 ottobre 2023, a Turbigo. Erano circa le 21.50 quando fuori da un bar di Piazza Artigiani due persone hanno iniziato a discutere. Prima le parole, poi uno dei due contendenti ha estratto uno spray, spruzzandolo a poca distanza.

I soccorsi

Sul posto, in codice giallo, è arrivata l'ambulanza della Croce azzurra di Buscate insieme ad una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Legnano. Gli animi sono stati sedati e, per fortuna, nessuno si è fatto male: per l'uomo, 31 anni, rimasto colpito dalla sostanza urticante, non è stato necessario il trasporto in ospedale.