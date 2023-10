Si è concluso nei giorni scorsi a Castano Primo, il corso di formazione e di aggiornamento biennale di autodifesa per gli operatori di polizia locale.

Corso di autodifesa per gli agenti di Polizia Locale

I poliziotti locali che prestano servizio in Regione Lombardia debbono frequentare un corso di formazione obbligatoria di 18 ore (6 di teoria e 12 di esercitazioni pratiche) nonchè superare un esame scritto più una prova pratica per poter essere equipaggiati degli strumenti di autotutela quali lo spray al peperoncino ed il bastone distanziatore.

Il corso tenuto presso le aule del Comune di Castano Primo è stato organizzato dal locale Comando Intercomunale di Castano Primo e Nosate ed oltre agli operatori in forza al citato Ufficio ha visto la partecipazione di personale della Polizia locale dei Comandi di Inveruno e di Vanzago.

I corsi di autodifesa

Nel corso delle varie lezioni, tenute da un operatore già istruttore ed inserito nell’elenco dei formatori di Polis Lombardia i discenti hanno potuto integrare il pacchetto formativo sugli strumenti di autotutela obbligatorio con uno specifico programma che ha spaziato, dalle nozioni tecniche alle modalità d’impiego operativo, con addestramento oltre che in bianco e mediante l’utilizzo di training anche con prove pratiche riproducenti situazioni quanto più possibile realistiche, dove l’operatore viene abituato a lavorare con un minimo di stress indotto al fine di poter gestire al meglio possibili situazioni di emergenza che potrebbe trovarsi ad affrontare durante l’espletamento del servizio d’Istituto, nonchè sono state fornite nozioni di prima assistenza ai soggetti attinti.

Per il presente corso strumenti di autotutela per operatori di Polizia locale ai sensi del nuovo Regolamento Regionale n. 5 /2019, è stato rilasciato parere di conformità alla progettazione quale attività formativa per la polizia locale ai sensi della D.G.R. 2229 del 08/10/2019, validata da PoliS-Lombardia.