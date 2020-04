L’Hospice in prima linea nell’emergenza sanitaria

Abbiategrasso, anche l’Hospice in prima linea: l’intervista del direttore Moroni

L’Hospice di Abbiategrasso impegnato nell’emergenza Coronavirus

L’Hospice di Abbiategrasso è impegnato in prima linea per il trattamento di malati gravi da Coronavirus. «Da giovedì 19 marzo un medico di cure palliative è stato mandato in appoggio al reparto Covid-19, dell’ospedale Fornaroli di Magenta. Siamo orgogliosi di poter apportare il nostro aiuto in questa dura lotta. Tutelare fino in fondo la vita delle persone malate, crediamo sia essenziale». Così il direttore Luca Moroni ha presentato il nuovo impegno della storica Onlus di Abbiategrasso.

