"L'ho trovata per caso": domiciliari per 40enne fermato in un campo con 4 chili di cocaina

Colto in flagrante

L'uomo è stato fermato dai Carabinieri a Magenta mentre girovagava a piedi in campo vicino all'incrocio tra via Negri e la statale 526

Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio; questa l'accusa per la quale è stata di recente disposta la custodia cautelare per un 40enne di Magenta, fermato dai Carabinieri della stazione cittadina e giustificatosi spiegando: "L’ho trovata per caso e ho provato ad assaggiarla".

Domiciliari per 40enne trovato con 4 chili di cocaina

Stando a quanto riferito dai militari dell'Arma, l'uomo è stato notato mentre girovagava a piedi in campo adiacente la strada statale 526, vicino all'intersezione con via Gaetano Negri, portando con sé uno scatolone. Avvicinatisi all’uomo per un controllo, i Carabinieri hanno subito intuito come lo stesso cercasse di nasconderne il contenuto. Dopo averlo identificato, il 40enne è stato perquisito e proprio nello scatolone sono stati trovati 4 cosiddetti mattoni sigillati da un chilogrammo ciascuno.

L’analisi eseguita col narcotest ha subito rivelato che si trattava di cocaina. Uno dei 4 involucri era tuttavia lievemente aperto, segno che prima del controllo era stata effettuata una campionatura della sostanza. Sono così scattate le manette per l’uomo, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Condotto davanti al Tribunale di Milano per l’udienza di convalida, l’uomo si è giustificato davanti a giudice spiegando di aver trovato casualmente lo scatolone pieno di cocaina e di aver provato a testare la sostanza.

Valutando come inverosimile la dichiarazione dell'uomo, il Giudice ne ha convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare presso il suo domicilio. Nel frattempo i Carabinieri stanno proseguendo nelle indagini per comprendere sia l’origine che la destinazione dell’ingente quantitativo di cocaina, che nel mercato al dettaglio avrebbe portato ad introiti per oltre 300mila euro.