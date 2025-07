L'ex dirigente comunale Marino Rabolini disperso sui monti del Biellese

Giorni di apprensione

L'uomo, 71 anni, è considerato un escursionista esperto. Non si hanno sue notizie da sabato 12 luglio.

Sono in corso dalle prime ore della serata di ieri, martedì 15 luglio, le ricerche di Marino Rabolini, 71 anni, ex dirigente del Comune di Legnano disperso sui monti del Biellese.

Marino Rabolini disperso durante un'escursione in montagna

Partito per un'escursione giorni fa, non ha fatto rientro e non ha più dato notizie di sé. Vigili del fuoco, Soccorso alpino e Carabinieri stanno battendo l’area compresa tra il Bocchetto Sessera e la Casa del Pescatore, in Valle Sessera. Le ricerche si concentrano in un’area impervia, caratterizzata da boschi e sentieri montani, spesso battuti dagli amanti della natura e del trekking. Sul posto sono operative squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Biella, supportate da unità cinofile, dal nucleo Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, ovvero droni) e dall’elicottero Drago, specializzato nelle operazioni di ricerca e salvataggio in ambiente ostile.

Non dà notizie di sé da sabato. Trovata la sua auto parcheggiata

Rabolini, grande appassionato di montagna, è considerato un escursionista esperto. A dare l'allarme è stato un amico che lo aveva sentito sabato, poi il vuoto. Ieri sera la sua auto è stata trovata parcheggiata alla Casa del Pescatore e sono partite le ricerche, che sono tuttora in corso. Tra le zone battute c'è la punta del Cravile, una vetta di 2.384 metri lungo lo spartiacque tra la Valle Sessera e la Valle Cervo. Qui le celle telefoniche hanno agganciato il segnale del suo cellulare.