L'ex compagno stalker trovato in casa della donna mentre lei stava rincasando: arrestato

L'ex compagno stalker entra nell'abitazione della donna: paura a Legnano. E' stato arrestato dalla Polizia di Stato.

Ex compagno trovato nell'abitazione della donna

La donna aveva raccontato di aver subito violenze già a dicembre. E aveva sporto denuncia nei confronti del suo ex compagno. Nei confronti dell''uomo, 46 anni, italiano, già stato denunciato per minacce e stalking, era stato emesso un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare così come il divieto di avvicinarsi alla donna (ovunque questa si trovasse). Ma lui non ne aveva la minima intenzione. La storia tra i due, lei ha 40 anni, era nata a Legnano. Poi per la donna era iniziato un vero e proprio incubo che l'aveva portata a rivolgersi al commissariato di Polizia di Stato. La situazione dei due ex conviventi (senza figli) era attenzionata dagli agenti, con apposito "Codice rosso" (provvedimento che viene emesso nei casi di violenza sulle donne). I due abitavano in un appartamento in via Lorca, nel quartiere Canazza. Ma da quando erano arrivate le denunce, l'uomo non poteva più avvicinarsi nè alla casa nè all'ex compagna. Ma non aveva la minima intenzione di rispettare questi divieti. Infatti sabato 2 marzo, intorno alle 2, la donna ha lanciato l'allarme: un'amica l'aveva infatti avvisata che lo scooter dell'ex era parcheggiato sotto casa. Lei, che stava tornando da una vacanza in sud Italia, ha quindi allertato subito il 112, e sul posto è arrivata subito una volante della Polizia di Stato.

L'arresto dell'uomo

Giunti sul posto, anche i poliziotti hanno notato lo scooter dell'uomo. Giunti all'appartamento, hanno aperto la porta utilizzando le chiavi della donna e, all'interno, hanno trovato il 46enne (che si era introdotto in casa usando le chiavi di cui era ancora in possesso) ha detto apertamente di voler stare in quella casa senza sentire ragioni. Ma i poliziotti l'hanno ovviamente arrestato. L'uomo, trasportato poi in carcere, è stato sottoposto a giudizio per direttissima nella mattinata di oggi.