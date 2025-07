L'ex commissario Patrizia Casula derubata rincorre i ladri e li fa arrestare dai Carabinieri

CRONACA

Disavventura per l’ex agente del Commissariato di Rho-Pero: «Ringrazio i militari della stazione di Rho e i cittadini presenti al Rho Center sono stati encomiabii»

Disavventura per l’ex sostituto commissario coordinatore del commissariato di Polizia di Rho-Pero Patrizia Casula. Nel tardo pomeriggio di ieri, sabato, mentre stava facendo acquisti al centro commerciale Globo, situato tra Rho e Pogliano Milanese, è stata scippata del portafoglio da una coppia di Sudamericani.

La donna ha subito allertato i Carabinieri e su loro indicazione si è recata al bancomat del centro Rho Center

La dottoressa Casula ha subito allertato i Carabinieri di Rho e nel frattempo su indicazione dei militari della stazione rhodense, che le hanno indicato dove era il bancomat più vicino si è diretta al centro commerciale rhodense di via Capuana. Dopo aver lasciato il Globo, infatti, i due malviventi si sono diretti con il portafoglio della donna, contenente i documenti personali e le carte bancomat e di credito, al centro commerciale Rho Center.

"Grazie all'aiuto delle persone che c'erano al centro commerciale sono riuscita a fermare uno dei due malviventi"

«Arrivata al Rho Center sono entrata subito, dal posteggio, nel locale bancomat - racconta la dottoressa Casula per anni in servizio al commissariato di Rho-Pero - La coppia di ladri era formata da un uomo e da una donna che quando sono entrata nel locale stavano cercando di prelevare al bancomat con la mia tessera. Appena mi hanno visto sono usciti nei corridoi del centro, mi sono avvicinata alla donna dicendo che la tessera che aveva in mano assomigliava alla mia. La sua reazione è stata immediata, ha iniziato a spintonarmi mentre l’uomo che era con lei è fuggito. La donna ha continuato a spintonarmi per cercare di fuggire, ha lanciato le carte bancomat e dei fogli che avevo nel portafoglio lungo i corridoio con il tentativo di distrarmi ma sono riuscita a contenerla, grazie anche all’aiuto delle persone che c’erano all’interno del centro commerciale e dei commessi dei negozi, fino all’arivo dei Carabinieri della Stazione di Rho che in pochi minuti l’hanno fermata»

"I miei complimenti ai Carabinieri della Stazione di Rho, sono stati eccezionali"

Dopo essere stata fermata la donna di nazionalità Sudamericana è stata portata alla vicina caserma di via Pertini dove dopo i controlli del caso è stata arrestata e trasferita nel carcere milanese di San Vittore. In caserma dai colleghi Carabinieri, per sporgere denuncia anche l’ex vice commissario di Polizia Casula che ha ringraziato i militari per il loro operato e il pronto intervento che ha permesso di fermare la malvivente. Carabinieri della Stazione di Rho che in queste ore stanno portando avanti le indagini per cercare di incastrare anche l’uomo che si trovava insieme alla donna sudamericana arrestata nei corridoi del centro Rho Center davante a numerose persone che intorno alle 17 di sabato, quando sono avvenuti i fatti, affollavano i corridoi del centro commerciale di via Capuana.