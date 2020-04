Lettera al Prefetto contro le passeggiate VIDEO

Lettera al Prefetto contro le passeggiate. E’ stata firmata dai sindaci del piano di zona una missiva spedita mercoledì in Prefettura per esprimere disappunto contro il via libera del Governo, in linea con quanto fatto dal presidente di Regione Lombardia, che ribadisce la valenza dell’ordinanza regionale.

Il sindaco ha annunciato un nuovo contagio, 80 in tutto, ma si registrano due decessi (4 in tutto) e 2 dimessi. L’appello è di restare in casa, al di là della circolare ministeriale che consente brevi passeggiate coi bimbi. “Capisco le difficoltà per i bimbi, questa quarantena è lunga e pesante per tutti”.

“Restiamo a casa”

Calati, che mercoledì ha portato un omaggio ai medici e agli infermieri del Fornaroli, ha chiesto uno sforzo per tutelare anche chi è in prima linea. Ha parlato di un appello col cuore: “Non abbassiamo la guardia, resistiamo ancora, per poter ripartire prima”.

