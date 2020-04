Omaggio in note agli operatori dell’ospedale Fornaroli VIDEO

Omaggio in note agli operatori dell’ospedale Fornaroli. Mercoledì mattina 1 aprile, le autorità civili e militari hanno voluto ringraziare chi sta combattendo in prima linea per l’emergenza.

Una vera parata di Vigili del fuoco, Forze dell’ordine e sindaco Chiara Calati, che ha richiamato l’attenzione degli operatori sanitari, scesi davanti all’edificio principale per cantare insieme l’Inno di Mameli. Tanta emozione e un segno di vicinanza importante per chi combatte il Coronavirus.

