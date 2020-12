Peo Albini, lo storico libraio titolare della Nuova Terra di Legnano è scomparso sabato 12 dicembre 2020.

Legnano si prepara a dare l’ultimo saluto a Peo Albini

La libreria di via Giolitti è un pezzo di storia della città del Carroccio, così come lo era lo storico libraio titolare Peo Albini.

Albini è scomparso nella mattinata sabato 12 dicembre per un malore che lo ha colto nella sua casa di Oggiona Santo Stefano.

Il funerale si svolgerà martedì 15 dicembre nella basilica di San Magno a Legnano alle 15.

Sarà possibile seguire la celebrazione anche in streaming sul sito della parrocchia

https://www.parrocchiasanmagno.it