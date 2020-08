Legnano-Palermo in bici: missione compiuta

Legnano-Palermo in bicicletta: missione compiuta per Andrea Maggioni.

Legnano-Palermo: 2.247 chilometri in sella

Il legnanese, che prima aveva vissuto a San Vittore Olona, ha terminato infatti la sua lunghissima pedalata che l’ha portato fino in Sicilia. Ben 125 ore in sella alla sua bici, in totale 2.247 chilometri. Partito agli inizi di agosto, è giunto a destinazione domenica. «Ce l’ho fatta, Legnano-Palermo completata!» il primo commento di Maggioni, 28 anni, appena arrivato nella città siciliana. E ha aggiunto: «E’ stato un viaggio stancante, emozionante, tutte le parole che finiscono con ‘ante’ ci sono state. Tanti momenti belli, l’unica cosa triste aver visto lungo ogni 100 metri di bordo strada rifiuti abbandonati».

Un’impresa “figlia” del Coronavirus

Insomma un’esperienza davvero unica che è nata per caso. Maggioni infatti aveva già prenotato il viaggio in Perù, vacanza che doveva fare con i suoi amici. Ma il Coronavirus ha annullato tutto. Niente voli, vacanze da ripensare. Così il 28enne, grande appassionato di sport, ha deciso di inventarsi una vacanza fuori dall’ordinario. Aveva già fatto il tour della Corsica in bici nel 2108 (dicendo poi che non avrebbe mai più fatto un’impresa del genere) ed è così nata l’idea di prendere la bici e pedalare fino a Palermo.

“La sorpresa più bella? Il Cilento”

Un’impresa avvincente, anche se faticosa, specie per le salite e il grande caldo. “Il momento più duro, ma al tempo stesso più bello per i paesaggi selvaggi che offriva, è stato il Cilento con salite ripide come quelle dei garage”.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE