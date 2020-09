Legnano calcio, abbonamenti omaggio per gli eroi del Coronavirus

Legnano calcio, abbonamenti omaggio per il personale della Asst Ovest Milanese che ha affrontato la battaglia contro il Coronavirus.

Legnano calcio, il “grazie” della Fondazione degli ospedali

La società lilla ha messo a disposizione dei dipendenti dell’azienda ospedaliera abbonamenti gratuiti validi per la stagione 2020-2021. Un modo per dire grazie a quanti hanno combattuto in prima fila il virus che ci ha travolto. Alla prima gara di campionato il presidente della Fondazione degli ospedali di Abbiategrasso, Cuggiono, Legnano, Magenta onlus Norberto Albertalli ha voluto ringraziare personalmente il presidente del Calcio Legnano Giovanni Munafò e il vicepresidente Alberto Tomasich per la generosa offerta.

