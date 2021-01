Le videointeviste a baristi e ristoratori esasperati, raccolte mercoledì 27 gennaio a Corbetta, dove hanno protestato, mostrano tutta la loro indignazione.

Baristi, ristoratori, dipendenti e imprenditori. Preoccupati per il loro futuro. Abbiamo raccolto le loro voci che vi proponiamo in questi video.

Le videointeviste







Le problematiche

Titolari e dipendenti di locali del Magentino e Castanese, ma anche dell’Abbiatense, determinati nel chiedere di poter riaprire in sicurezza. In questi mesi, hanno spiegato, bollette, tasse, affitti hanno continuato a pesare sulle loro spalle, nonostante lo stop forzato, ormai da mesi, che l’asporto non ha neanche minimamente alleggerito. nelle nostre videointerviste, sentirete direttamente la loro voce.

Il grido di dolore

Disperazione per attività che rischiano los top definitivo, per i debiti accumulati: ad esprimerla alcuni cartelli di protesta. Ma anche la speranza della ripartenza, con certezze e sicurezza, simboleggiata dalle candele accese.