Le fanno credere che la nipote ha avuto un incidente e la derubano dell'oro

Le fanno credere che la nipote aveva avuto un incidente e poi la derubano: donna derubata a Cuggiono.

La truffa del finto incidente

Truffatori ancora in azione, stavolta a Cuggiono. I malviventi hanno colpito con una tattica molto diffusa. Hanno infatti chiamato la loro vittima al telefono. Qui uno di loro ha detto alla donna, 60 anni, che la nipote aveva causato in un incidente stradale mortale. E che presto sarebbe passato da casa un avvocato (ovviamente un complice) per prendere denaro e tutto quello che aveva per pagare la cauzione. E così è avvenuto. Il complice, poco dopo, ha fatto visita alla donna, che gli ha consegnato monili in oro.

Cosa fare

In tutti questi casi, occorre ricordarsi che i truffatori e ladri hanno sempre molta fantasia e giocano sullo spaventare le loro vittime. In questi casi allertare immediatamente il 112.