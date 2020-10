Lavori in centro a Legnano: chiudono via 25 Aprile e corso Magenta

Lavori in centro a Legnano, a partire da martedì 13 ottobre 2020 non si potrà circolare in via 25 Aprile e in corso Magenta (nel tratto compreso tra via 25 Aprile e via Giulini).

Lavori in centro, strade chiuse fino al 15 novembre

La chiusura è necessaria per consentire la pavimentazione del fondo stradale, intervento che dovrebbe concludersi entro il 15 novembre (data in cui è prevista la riapertura al traffico dei tratti interessati). Gli accessi carrai non saranno fruibili. I veicoli autorizzati al transito in via 25 Aprile potranno accedere alla Ztl attraverso il varco di via Giulini. Ai residenti che non potranno utilizzare gli accessi alle proprie autorimesse saranno rilasciati permessi di sosta per le aree a pagamento vicine alla Ztl, previa comunicazione della targa. I residenti in vicolo delle Contrade saranno abilitati all’accesso in Ztl da via Cavallotti, previa comunicazione della targa. Il carico e scarico delle merci in via 25 Aprile resterà possibile, i veicoli potranno transitare nella via in entrambi i sensi di marcia. Le targhe vanno comunicate, con nomi, cognomi e indirizzi dei titolari, scrivendo a pl.mobilitatraffico@legnano.org oppure presentandosi al comando di Corso Magenta 171 (da lunedì a venerdì, fra le 10 e le 13). Per informazioni: telefono 0331.488622-488632-488624, email: pl.mobilitatraffico@legnano.org – pm.mobilitatrasporti@legnano.org.

