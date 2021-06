L'Avis piange il presidente onorario Pietro Turzi

L'Avis piange il proprio presidente onorario.

L'Avis piange Pietro Turzi

Lutto per la sezione San Pietro all'Olmo-Cornaredo dell'Associazione volontari italiani del sangue: ieri, venerdì 11 giugno 2021, è mancato il presidente onorario Pietro Turzi. Ad annunciarne la scomparsa è il Consiglio direttivo: "Vi comunichiamo con dolore e rammarico che è venuto a mancare nella giornata di ieri 11 giugno 2021 il nostro presidente onorario Pietro Turzi. Un uomo che ha fatto dell'Avis una missione durata un'intera vita. Il Consiglio direttivo è vicino alla famiglia per la perdita del caro Pietro".

Era anche un artista

Ottatasette anni, cornaredese doc (o meglio sanpietrino: era nato infatti a San Pietro all'Olmo il 9 febbraio 1934), Turzi era noto in paese per l'impegno nell'associazionismo ma anche per i suoi inconfondibili quadri nei quali si incontravano arte e natura: due passioni che aveva saputo fondere in deliziose opere realizzate componendo su uno sfondo candido fiori secchi, foglie e sottili pezzi di corteccia raccolti nei posti più diversi. Chi lo conosceva lo ricorda sempre sorridente, gentile con tutti e dalla battuta pronta.

L'impegno nel sociale

Nel 2009 era stato insignito del titolo di Cavaliere con il merito di ben 42 anni di presidenza della locale sezione Avis, per aver contribuito alla fondazione di una sezione Aido, oltre ad aver attivato Avisport, che ha coinvolto giovani diversamente abili in manifestazioni sportive. Nel 2012, sempre per l'impegno in favore dell'Avis, aveva ricevuto il Corniolo d'oro, il premio che l'Amministrazione comunale riserva ai cornaredesi che si sono distinti dando lustro al paese.

L'ultimo saluto lunedì

Il funerale sarà celebrato lunedì 14 giugno, alle 9.30, nella chiesa parrocchiale Santi Giacomo e Filippo di Cornaredo. La salma riposerà poi nella tomba di famiglia a San Pietro all'Olmo.

Nella foto di copertina: Pietro Turzi insignito dell'onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica italiana al Centro congressi della Provincia di Milano nel 2009