L’autista dell’autobus accusa un malore e tre professori mettono in salvo gli studenti durante la gita

Un episodio di straordinario senso del dovere e prontezza di riflessi. E' quello che ha visto protagonisti mercoledì tre docenti del Liceo Cavalleri di Parabiago durante un viaggio d’istruzione a Praga

Un episodio di straordinario senso del dovere e prontezza di riflessi. E’ quello che ha visto protagonisti mercoledì tre docenti del Liceo Cavalleri di Parabiago durante un viaggio d’istruzione a Praga. Il loro intervento si è rivelato provvidenziale: sono riusciti a mettere in salvo il mezzo e i suoi passeggeri.

Tragedia sfiorata dopo l’intervento eroico dei professori

Mentre la classe IV BU del Liceo Cavalleri di Parabiago stava transitando in autostrada a velocità sostenuta, l’autista del mezzo è stato colto da un improvviso e grave malore. La situazione, che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia di vaste proporzioni, è stata risolta grazie all’intervento eroico delle professoresse Miriam Morsani e Federica Verzaro e del professore Domenico Lucifora.

I docenti hanno reagito con estrema lucidità azionando il freno pedale

I docenti, accortisi immediatamente che il pullman stava deviando pericolosamente verso il ciglio della carreggiata, hanno reagito con estrema lucidità: dopo aver tentato invano di destare l’autista chiamandolo e scuotendolo, hanno afferrato prontamente il volante e, allungandosi verso la postazione di guida, sono riusciti ad azionare il freno a pedale. Grazie a questa manovra, eseguita in una manciata di secondi e in condizioni di estremo pericolo, il mezzo è stato messo in sicurezza sulla corsia di emergenza, salvaguardando l’incolumità di tutti gli studenti a bordo e dell’autista del mezzo, assistito in attesa dell’arrivo dei soccorsi.