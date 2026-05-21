L’attore di Mare Fuori arrestato a Rho

Artem Tkachuk, «Pino ‘o pazzo», era sssieme ad altri tre amici ed avrebbe danneggiato delle auto in sosta. Processato per direttissima, è stato rimesso in libertà

L’attore Artem Tkachuk, 25 anni, è stato arrestato dalla Polizia di Stato nella notte tra mercoledì e giovedì in via Molino dopo il danneggiamento di alcune auto in sosta.

L’intervento

L’intervento è scattato a seguito della segnalazione di una donna alla Centrale operativa della Questura.

Artem Tkachuk, «Pino ‘o pazzo» della serie Mare Fuori si trovava in via Molino Prepositurale insieme a tre conoscenti di età compresa tra i 18 e i 26 anni. Le auto danneggiate erano quattro e presentavano ammaccature e specchietti retrovisori esterni divelti, causati con calci e pugni e tutti e quattro sono stati bloccati dagli agenti e arrestati per danneggiamento aggravato.

All’arrivo della polizia, Tkachuk avrebbe rivolto frasi offensive e minacciose nei confronti degli agenti. Per questo motivo è stato denunciato anche per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. Processato per direttissima il giudice ha convalidato l’arresto, senza disporre misure cautelari, nemmeno l’obbligo di firma che aveva chiesto il pm.

Il processo per direttissima per le accuse di danneggiamento aggravato (quella dell’arresto) e minacce e oltraggio a pubblico ufficiale (denuncia a piede libero) inizierà il prossimo 23 luglio.

Stando agli atti dell’arresto, l’attore, quando sono intervenute le forze dell’ordine, avrebbe anche gridato: «Con i miei soldi vi compro tutti» Artem Tkachuk, 25 anni, è un attore italo-ucraino Nato a Uman, in Ucraina, è cresciuto ad Afragola, nel Napoletano. Ha esordito al cinema nel 2019 con La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi. Dal 2020 interpreta Pino ’o pazzo nella serie Rai Mare Fuori, ruolo che lo ha reso noto al grande pubblico.