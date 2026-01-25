L’appello per ritrovare Habibi Ahmed

Ore di apprensione ad Albairate per la scomparsa di un uomo di 37 anni i origine nordafricana, Habibi Ahmed.

L’appello della sorella

L’appello è stato lanciato dalla sorella, che da venerdì mattina alle 6 non ha più notizie. Subito è scattata la rete di aiuto per tentare di capire cosa posso essere successo. L’uomo manca dalle 6 di mattina di venerdì 23 gennaio 2026. I famigliari prontamente hanno lanciato l’appello anche sui social con la foto e un numero, quella della sorella, per tentare di avere notizie utili per il suo ritrovamenti.

L’appello recita :

“Si chiede cortesemente la collaborazione della cittadinanza per la ricerca di Habibi Ahmed, 37 anni, scomparso venerdì mattina alle 6 da Albairate . Da quel momento non si hanno più sue notizie. Abbigliamento al momento della scomparsa: pantaloni jeans felpa nera senza cappuccio , scarpe Adidas bianche, sciarpa rossa. La famiglia è in forte apprensione. Chiunque avesse informazioni utili, avvistamenti o segnalazioni è pregato di contattare con la massima urgenza la sorella al seguente numero: 389 903 9969. Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e per la diffusione dell’avviso”.

Più passano le ore e più sale la preoccupazione per i famigliari che sono in ansia per Habibi Ahmed, che da oltre 48 ore non si hanno più sue notizie. Fino a qualche ora fa, di oggi domenica 25 gennaio 2026, ancora nessuna notizia. Si invita alla massima diffusione dell’appello, nella speranza di poter ritrovare l’uomo nel più breve tempo possibile.