L’appello del sindaco: “Evitate la socialità” VIDEO

L’appello del sindaco: “Evitate la socialità”. In un video alla città il sindaco Marco Ballarini, chiede a tutti maggiore responsabilità nell’affrontare l’emergenza Coronavirus.

L’appello del sindaco: “Evitate la socialità”

L’appello arriva a seguito della comparsa dei primi casi in zona. La sospensione delle attività scolastiche, sportive e associative è stato il primo passo, ma ora il primo cittadino chiede cautele maggiore, ricordando le procedure. In sostanza, l’invito è a recarsi in luoghi pubblici, anche aperti, il meno possibile, a limitare le frequentazioni per contenere il contagio.

TORNA ALLA HOME