Lanciava la droga dal terrazzo: arrestato

Nella giornata di giovedì 11 dicembre, la Polizia di Stato di Busto Arsizio ha arrestato un cittadino straniero, irregolare, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, che era solito consegnare la droga lanciandola dal terrazzo di un immobile nel Comune di Buscate.

Attività di spaccio in un casolare abbandonato

Durante il servizio di un noto programma televisivo andato in onda nei giorni scorsi, emergeva alle evidenze pubbliche un’attività di spaccio in un casolare abbandonato alle porte di Milano, dove i pusher, dopo aver confezionato gli stupefacenti e aver ricevuto il denaro per le dosi concordate, consegnavano la droga lanciandola dal terrazzo dell’immobile.

L’insolito andirivieni di persone ha portato i poliziotti a effettuare dei controlli

I poliziotti, mentre transitavano in servizio nel Comune di Buscate, nella serata di mercoledì scorso, notavano un insolito andirivieni di persone, decidendo così di sottoporre a controllo un uomo trovato in possesso di una dose di cocaina appena acquistata proprio nello stabile diventato presidio di illegalità.

Approfittando del buio i poliziotti hanno effettuato un blitz entrando nello stabile

Approfittando della scarsa visibilità in orario serale, gli operatori della Squadra Investigativa del Commissariato di Busto, congiuntamente a personale della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, procedevano al blitz, entrando nello stabile e cogliendo in flagranza di reato il pusher che si trovava nei medesimi punti mostrati nel servizio televisivo mentre preparava le dosi di droga da cedere.

Rinvenuti e sequestrati 12 grammi di cocaina, 100 grammi di hashish e 30 grammi di eroina

Durante l’operazione venivano rinvenuti e sequestrati 12 grammi di cocaina, 100 grammi di hashish e 30 grammi di eroina, oltre a sostanza da taglio, bilancino di precisione, telefoni cellulari e denaro contante

L’uomo è stato arrestato

L’uomo già gravato da precedenti penali è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne disponeva il giudizio direttissimo.