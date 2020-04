L’Albergo del Nonno alla ricerca di personale sanitario

L’Albergo del Nonno di Parabiago è alla ricerca di personale sanitario da inserire nello staff.

L’Albergo del Nonno e la manifestazione d’interesse

L’Amministrazione comunale di Parabiago chiede disponibilità di personale sanitario (ASA – OSS – Infermieri professionali), in modo preventivo e in caso di necessità per sostituzioni di personale interno presso la RSA comunale Albergo del Nonno.

Dove inviare le proprie disponibilità

Spiegano dal municipio: “La manifestazione di interesse è rivolta a personale con qualifica ASA, OSS e Infermieri professionali che diano disponibilità scrivendo una mail a emergenza.parabiago@gmail.com allegando il proprio Curriculum Vitae. Si tratta di ricerca personale a chiamata per sostituzioni e su turnazione. Il Comune raccoglierà le disponibilità e farà da tramite con KCS, ente gestore della Casa di Riposo comunale”.

