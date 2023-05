Lainate in lutto per la scomparsa di Don Ernesto, morto lunedì 15 maggio.

Lainate in lutto per la scomparsa di Don Ernesto

Ieri, lunedì 15 maggio, si è spento Don Ernesto Ceriani.

Nato a Saronno il 28 giugno del 1931, è stato ordinato sacerdote nel Duomo di Milano il 26 giugno del 1955. Dal 1955 al 1956 è stato all'Istituto Maria Immacolata di Saronno. Dal 1956 al 1975 è stato Vicario parrocchiale a Bollate a Cassina Nuova. Dal 1975 al 1983 è stato Parroco a Rho a San Pietro. Dal 1983 al 2008 è stato Prroco a Lainate, poi Amministratore parrocchiale fino al 2010, quindi residente con incarichi pastorali fino al 2015. La sua permanenza a Lainate è continuata fino al 2022 come residente con incarichi pastorali nella Comunità Pastorale “S. Paolo VI e Beata Alfonsa Clerici” di Lainate. Dal 2022 si è trasferito a Cerro Maggiore nella Piccola Casa della Divina Provvidenza “Cottolengo” dove si è spento lunedì 15 maggio.

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale "esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di don Ernesto, una vera istituzione per la comunità lainatese, per decenni parroco della parrocchia di San Vittore".

I funerali saranno celebrati mercoledì 17 maggio, alle 10.30, presso la chiesa parrocchiale di San Vittore di Lainate.