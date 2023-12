Ladro in azione nell'enoteca, preso coi liquori in mano

Ladro in azione all'enoteca Longo di Legnano, arrestato dalla Polizia di Stato.

Ladro all'enoteca

Si è intrufolato all'interno della famosa enoteca Longo, negozio che si trova in via Lega, angolo via Giolitti a Legnano. Stava per portarsi via alcuni liquori pregiati e soldi ed è stato bloccato dalla Polizia di Stato mentre stava puntando alla cassaforte. Il fatto è accaduto questa notte. Intorno alle 2.30 alla centrale della Polizia è arrivata la tempestiva chiamata dell'agenzia di sicurezza, allertata dal suono dell'allarme antrintrusione che si era attivato.

La volante del commissariato è arrivata sul posto in pochissimi istanti. E così è riuscita a bloccare un 38enne tunisino, irregolarmente in Italia, che aveva con sè anche dei cacciaviti. L'uomo è stato letteralmente braccato mentre stava rubando all'interno del negozio mentre si era già impossessato del computer dei titolari, di 15 euro in contanti presi dalla cassa e di alcuni distillati e liquori pregiati dal valore di 350 euro. L'intervento dei poliziotti ha evitato un furto ben più grosso in quanto il 38enne era intenzionato anche ad aprire la cassaforte. Per entrare nel negozio era passato da una finestra (forzata coi cacciaviti) che dà sul cortile, tra l'altro danneggiando il condotto di aerazione, e stava cercando di fuggire da una porta che porta ai garage di un condominio vicino.

L'arresto

L'uomo è stato bloccato, come detto: ed è stato arrestato in flagranza per furto aggravato per possesso di arnesi atti allo scasso e per danneggiamento.