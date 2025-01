Ladri scatenati nella notte, assaltati tre negozi

Ladri scatenati nella notte a San Vittore Olona.

Ladri assaltano tre negozi

Ladri scatenati. E' quanto successo nella notte di oggi, mercoledì 29 gennaio 2025, a San Vittore Olona. I malviventi hanno puntato dritto verso tre negozio, riuscendo a intrufolarsi in uno dei tre. Il colpo è stato messo a segno nel negozio Caffe Cap di via Matteotti: qui i malviventi, che pare hanno agito in due, hanno sfondato la vetrata per poi entrare all'interno e scappare con qualche monetina in contanti. Tentato furto invece nel bar che si trova sotto la galleria del Condominio Europa, lungo il Sempione, così come al ristorante Pizza Club sempre sulla statale: qui i ladri hanno cercato di forzare le aperture ma senza riuscirsi. Sempre questa notte si è verificata in paese l'aggressione e rapina del monopattino ai danni di un uomo.

Le indagini

Ora dell'accaduto se ne stanno occupando i Carabinieri: preziose potranno rivelarsi le immagini registrate dalle videocamere presenti in zona.