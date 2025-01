Aggredito e rapinato del monopattino: è successo a San Vittore Olona.

Rapinato del monopattino dopo l'aggressione

E' stato aggredito e poi rapinato del monopattino. E' quanto successo la mattina di oggi, mercoledì 29 gennaio 2025, lungo la Statale del Sempione a San Vittore Olona. Erano circa le 7.30 quando un 42enne straniero è stato avvicinato e aggredito da due magrebini. Non si conoscono i motivi della violenza, sta di fatto che i due si sono poi impossessati del monopattino della vittima e sono scappati.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri insieme all'ambulanza della Croce rossa. Per la vittima non è stato necessario il trasporto in ospedale e i militari indagano sull'accaduto.