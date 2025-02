Ladri notturni colpiscono in farmacia

Farmacia colpita dai ladri a Turbigo, malviventi in fuga col bottino.

I ladri hanno colpito in farmacia. E' quanto accaduto la notte di oggi, venerdì 14 febbraio 2025. Hanno agito di notte, riuscendo a intrufolarsi nella Farmacia Pavanetto di Turbigo, negozio che si trova in via Stazione. I malviventi, usando molto probabilmente degli arnesi per lo scasso, hanno forzato la porta di ingresso, una volta dentro hanno raggiunto la cassa dalla quale si sono portati via 500 euro. E poi la fuga.

Le indagini

Sull'accaduto stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Legnano che stanno anche verificando le eventuali immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona.