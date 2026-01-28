Ladri nella casa parocchiale: rubati soldi, statua della Madonna, bici e medaglie

Ladri nella casa parrocchiale di Turbigo: rubati soldi, statua della Madonna, bici e medaglie.

Ladri nella casa parrocchiale

Furto notturno nella casa parrocchiale di Turbigo. Nei giorni scorsi i ladri si sono visti in azione negli spazi della Beata Vergine Assunta di via Della Chiesa. Hanno agito di notte. Dopo aver forzato la porta della canonica, ecco che sono riusciti a prendere e scappare con 2mila euro in contanti, con una statuina di legno della Madonna, delle biciclette e con medaglie in argento e bronzo.

Le indagini

Su quanto accaduto stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Legnano che stanno analizzando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza.