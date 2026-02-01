Ladri in parrocchia: via 2.500 euro di offerte

Ladri nella parrocchia San Martino a Inveruno.

Ladri in canonica: rubate le offerte raccolte durante le Messe

Sono state rubate le offerte raccolte nelle Messe domenicali. Il fatto è accaduto nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 gennaio, quando ignoti hanno scavalcato il cancello di via Grandi e si sono introdotti in canonica, nello specifico nei locali della segreteria dove si trovavano i soldi raccolti durante la giornata.

«Pensiamo sia necessario intervenire installando delle telecamere»

Il parroco don Francesco Agostani ha commentato:

«Purtroppo non erano stati messi in cassaforte perché il lunedì sarebbero stati portati in banca, per essere depositati sul conto corrente parrocchiale. La somma sottratta ammonta a circa 2.500 euro e naturalmente ho denunciato il fatto alle forze dell’ordine. Domenica era la festa delle famiglie e le offerte sono state generose, in aggiunta c’erano anche le offerte delle candele. In quei locali sono conservati oggetti preziosi di monsignor Luigi Belloli ma non sono stati sottratti, volevano solo i soldi. È la prima volta che avviene un furto in casa parrocchiale e nonostante ci auguriamo sia solo un episodio occasionale che non si debba più ripetere, pensiamo sia necessario intervenire installando delle telecamere a protezione degli ambienti».