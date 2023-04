Ladri in fuga abbandonano l'auto (rubata)

Ladri messi in fuga dai cittadini. E’ accaduto nella serata di martedì 4 aprile, nel quartiere dei Rovedi a Pregnana.

Ladri in fuga

Erano circa le 21 e 30 quando uno degli imprenditori residenti nel quartiere, mentre portava in giro il proprio cane per la consueta passeggiata serale, è passato davanti alla propria ditta per vedere se fosse tutto a posto.

Proprio in quel frangente, l’imprenditore ha visto due ladri scavalcare la recinzione per entrare nella sua proprietà. A quel punto è scattato l’allarme: chiamata al 112 e la richiesta di aiuto sulla chat del controllo di vicinato che, da tempo, i residenti del quartiere utilizzano per provare a contrastare le troppo frequenti intrusioni dei ladri nella zona.

Controllo di vicinato

E così si è presto formato un gruppo di cittadini che ha iniziato a perlustrare la zona attorno alla ditta Iges, posta in fondo a via dei Rovedi, che si occupa di edilizia e che spesso viene messa sotto attacco dai ladri.

I malviventi devono però essersi accorti che la loro «tranquillità» era stata turbata e si sono dati alla fuga, uscendo dalla proprietà e dirigendosi verso i binari della ferrovia. Sulle loro tracce, i cittadini con le imprese in via Rovedi, giunti sul posto dopo la chiamata sulla chat di controllo di vicinato e stufi delle troppe frequenti intrusioni nella zona. Poco dopo sono giunti anche i carabinieri, che si sono uniti alla ricerca dei ladri. I due, però, non sono stati ritrovati, dileguatisi a piedi molto probabilmente lungo la ferrovia.

Auto rubata

Ciò che i cittadini e i carabinieri hanno ritrovato è stata la vettura su cui i due erano giunti in via dei Rovedi, un’Alfa Romeo Giulietta di grossa cilindrata che i malviventi scoperti hanno dovuto lasciare sul posto. Un mezzo da 260 cavalli, che dopo una rapida verifica è risultato essere anch’esso oggetto di furto: di proprietà di un cittadino italiano di Lesmo, la sua sparizione era stata denunciata lo scorso 15 marzo.