Ladri in fuga con caramelle e palloni da calcio

Ladri in azione a Buscate, il bottino è di caramelle e palloni da calcio.

Ladri in azione al centro don Bosco

Ancora un furto a Buscate, stavolta al centro don Bosco, dove ha sede l'oratorio l’Asd Buscate Calcio .Questo pomeriggio infatti, subito dopo pranzo, un volontario dell’oratorio si è accorto che la porta del bar dell’oratorio era stata scardinata e che erano state rubate diverse caramelle. A quel punto ha provveduto ad avvertire la società calcistica, che ha subito controllato se fosse tutto nella norma.

Il bottino

Si è recata sul posto la presidente della società calcistica Manuela Bienati, e ad attenderla c’era una spiacevole sorpresa: molti palloni da calcio sono stati portati via ed è stato prelevato del materiale sanitario dall’armadio apposito, scassinato e trovato con ancora le ante aperte. Ai piedi di quest’ultima sono stati anche lasciati gli attrezzi utilizzati per lo scasso. Non risulta essere stato rubato altro e non sono stati riscontrati danni particolari. Riguardo al

misfatto in sé, non si sa ancora né chi e quanti siano i ladri, né l’ora precisa in cui hanno colpito.