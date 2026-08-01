Ladri di alcolici al centro commerciale, presi dagli agenti della Polizia Locale al Rho Center di via Capuana due malviventi che avevano appena asportato bottiglie al supermercato Esselunaga e al Lidl.

Si tratta di un cittadino indiano e uno pakistano fermati dopo avere sottratto otto bottiglie di superalcolici in due supermercati

Si tratta di un cittadino indiano e uno pakistano fermati nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì, dopo avere sottratto otto bottiglie di superalcolici in due supermercati, l’Esselunga e il Lidl. Si stavano allontanando insieme con le bottiglie negli zaini ma gli agenti in borghese, impegnati in servizi di perlustrazione e prevenzione e insospettiti dai loro movimenti, li hanno fermati. La pattuglia in uniforme, presente all’esterno del centro commerciale, è subito intervenuta e ha poi scortato i due al comando di corso Europa per ulteriori accertamenti.

I due, di 55 e 29 anni sono stati denunciati per ricettazione

I due uomini, uno di 55 anni e l’altro di 29, hanno agito singolarmente nei due esercizi commerciali rubando ciascuno quattro bottiglie per poi darsi appuntamento al Rho Center. I due supermercati hanno sporto denuncia per furto e i due sono stati denunciati per ricettazione.

Dopo la rapina avvenuta nei giorni scorsi a una gioielleria del Rho Center, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli

Dopo la rapina avvenuta nei giorni scorsi a una gioielleria del Rho Center, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli e la Polizia Locale sta anche dedicando attenzione alle truffe messe in atto ai danni degli anziani, dal momento che ci sono state segnalazioni di borseggi e truffe delle monetine. Il comandante Antonino Frisone ha disposto controlli all’interno e all’esterno dei supermercati e negli spazi commerciali in cui la gente si raduna per cercare refrigerio dalla calura insostenibile. La Polizia Locale opera continuamente, e lo farà anche in agosto, intensificando i controlli contro furti e rapine.