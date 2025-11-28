Ladri della spesa sorpresi a Esselunga, preso il ladro di olio al Carrefour

Supermercati presi di mira dai ladri in questi giorni prenatalizi a Rho

Rubato un carrello pieno di bottiglie di Champagne vini pregiati e vari addobbi natalizi

Ieri, giovedì poco dopo le 18.30, una pattuglia della Polizia Locale è intervenuta al supermercato Esselunga di via Leopardi dove una giovane classe 1998, già con precedenti penali per furto, e un uomo di 39 anni, avevano sottratto un carrello con merce del valore di oltre 700 euro, tra cui quattro bottiglie di Champagne, altre di vini pregiati e vari addobbi natalizi.

La donna ha pagato alle casse automatiche 2 euro e 1o per fare aprire le porte e consentire all’amico di uscire con il bottino

La giovane aveva pagato 2.10 euro di spesa alle casse automatiche ottenendo così lo scontrino utile ad aprire la porta automatica: lui, rapidissimo, l’ha seguita al momento dell’uscita con il consistente bottino. Il personale di sicurezza di Esselunga è subito intervenuto e ha chiamato poi la Polizia Locale, che ha fatto arrivare sul posto anche una seconda pattuglia. La direzione del supermercato cui è stata subito restituita la merce rubata ha sporto querela, il pubblico ministero di turno ha disposto la denuncia a piede libero. Particolare curioso, i due autori del furto, residenti a Milano, sono entrambi dipendenti di un’altra catena di supermercati.

Al Carrefour di via Matteotti rubate da un uomo arrestato dai Carabinieri sei bottiglie di olio extravergine di oliva

Un altro supermercato è stato intanto teatro di un furto, si tratta del Carrefour di via Matteotti: un uomo, classe 1981, con alle spalle decine di reati contro il patrimonio, è stato colto in flagranza di reato mentre rubava sei bottiglie di olio extravergine di oliva. In un’altra occasione ne aveva sottratte otto. L’uomo, in stato di fermo al comando di Polizia locale, è stato denunciato a piede libero, dandone comunicazione al Tribunale di sorveglianza poiché l’uomo era in sorveglianza speciale. Il giorno successivo è stato arrestato dai Carabinieri a Garbagnate Milanese, sempre per tentato furto.