Ladri al maniero della Flora: spariti soldi, medaglie e trofei

Risveglio da incubo per la contrada La Flora di Legnano.

Razzia notturna al maniero della Flora

Dopo una serata piacevole in attesa del Palio con la Cena del fantino, nella mattinata di oggi, venerdì 26 maggio 2023, i rossoblù hanno avuto una pessima sorpresa. Nella notte infatti ignoti armati di cacciaviti e arnesi da scasso si sono introdotti al maniero di via Ciro Menotti per poi metterlo a soqquadro e rubare i soldi che sarebbero serviti per pagare il servizio catering della serata del fantino, vecchie medaglie e trofei. Gli autori del colpo hanno frugato dappertutto cercando denaro e oggetti di valore.

Il gran priore: "Un gesto inqualificabile"

Amaro il commento del gran priore di contrada Pietro Colombo:

"Sono tristemente sorpreso del fatto accaduto questa notte. In pochi minuti è stato vanificato tutto il lavoro di un anno e i ricordi di una bella serata di festeggiamenti. Non ho molto altro da dire, sono e siamo come contrada senza parole. Stamattina ad accoglierci c’erano i rimasugli della bravata notturna, un gesto inqualificabile. I Carabinieri hanno condotto il loro rilievo e ora a due giorni dal Palio non ci resta che ricomporre i cocci".