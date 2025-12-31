Ladri al cimitero, rubato il rame dal tetto di alcune cappelle

Ladri di rame in azione al cimitero di Cerro Maggiore.

Ladri al cimitero, via il rame

Il fatto è accaduto in queste notti. Ad accorgersi dell’accaduto sono stati alcuni cerresi che, una mattina, sono arrivati al cimitero di Cerro Maggiore.

Loro ad accorgersi che dal tetto di 5-6 cappelle di tombe di famiglia era stato portato via il rame (nella foto). Come detto, i malviventi sono entrati approfittando del buio, intrufolandosi nel cimitero molto probabilmente dalla parte laterale (dove c’è l’area cani). Le cappelle colpite dal raid dei ladri sono quelle poste sulla destra una volta entrati nella struttura.

La fuga

In una delle cappelle il lavoro è stato lasciato a metà: molto probabilmente scoprendo che non si trattava di rame, il tetto è stato lasciato scoperchiato a metà. Poi la fuga.