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Ladri al cimitero: rubate tre statue e un Crocefisso. E’ successo a Casate, frazione di Bernate Ticino.

Ladri al cimitero: rubate tre statue e un Crocefisso

Ladri in azione anche al cimitero di Casate, frazione di Bernate Ticino: rubate tre statue e un Crocefisso. E’ quanto successo nella notte di sabato 31 ottobre 2026. I malviventi, che sono riusciti a entrare nel camposanto, si sono portati via il loro bottino fatto di rame o materiali simili.

Le reazioni

“La Polizia Locale sta visionando i filmati della videosorveglianza per recuperare eventuali elementi utili all’identificazione dei responsabili” afferma il sindaco Alessio Ottolini. “È vergognoso e inaccettabile quanto accaduto – affermano dal gruppo di minoranza Lista Bernate e Casate Nel futuro insieme – Rubare in un luogo sacro, profanando le tombe dove riposano i nostri cari, è un gesto di una bassezza morale inaudita. Non si tratta soltanto di un furto materiale, ma di una grave mancanza di rispetto nei confronti dei defunti e della memoria di chi non c’è più. Condanniamo fermamente l’ignobile gesto”.