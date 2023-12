Ladri a scuola: via con i computer

Furto alla scuola primaria di via Annoni a Cuggiono.

Ladri alla scuola primaria di via Annoni

Nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 dicembre ignoti si sono introdotti nell'edificio scolastico e hanno sottratto computer e materiale informatico.

La triste scoperta è stata fatta stamattina, all'inizio dell'attività scolastica, dal personale della direzione e dai docenti. Sono subito stati avvisati i Carabinieri della stazione di Cuggiono che hanno raggiunto l'istituto di via Annoni con due pattuglie e hanno effettuato i rilievi per trovare tracce dei responsabili.

Hanno rubato pc portatili e tablet

I ladri hanno sfondato un vetro di una classe al piano terra e sono entrati nell'edificio. Il dirigente scolastico Giuliano Fasani ha spiegato che una volta dentro i balordi hanno girato tutte le aule dove sono stati trovati gli armadietti aperti e spariti tutti i computer portatili utilizzati per le lim (lavagna interattiva multimediale). Per fortuna nell'aula di informatica i computer erano nella cassaforte e non sono stati rubati ma anche qui sono stati prelevati alcuni tablet.

Videosorveglianza anche nelle scuole

Parlando di sicurezza in uno degli ultimi Consigli comunali l'assessore Sergio Berra aveva spiegato l'intenzione dell'Amministrazione di estendere il servizio di videosorveglianza alle scuole. Alla luce di quanto accaduto le telecamere appaiono necessarie.